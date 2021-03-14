Erzincan'da bir köy karantinaya alında - Son Dakika

Erzincan'da bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İl Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamada, kurulun, Vali Mehmet Makas başkanlığında toplandığı bildirildi.

Açıklamada, merkeze bağlı Günebakan köyünde pozitif vakaların görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle 13 Mart'tan itibaren 10 gün süreyle giriş-çıkışların yasaklanmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, kararlara uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacağı kaydedildi.

Jandarma ekipleri de köye giriş çıkışları kapatarak bölgede tedbirlerini artırdı.