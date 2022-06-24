Erzincan'da bir maden işletmesi hakkında çevreyi kirlettiği iddiasıyla soruşturma açıldı - Son Dakika
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Erzincan'da bir maden işletmesi hakkında çevreyi kirlettiği iddiasıyla soruşturma açıldı

24.06.2022 15:16
Erzincan'da bir maden işletmesi hakkında çevreyi kirlettiği iddiasıyla soruşturma açıldı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden işletmesi hakkında çevreyi kirlettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden işletmesi hakkında çevreyi kirlettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

İlçenin Çöpler köyünde faaliyet yürüten bir altın madeni işletmesinin siyanür borusunda sızıntı olduğu yönündeki iddialar üzerine İliç Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılık, iddiaları araştırmak üzere TCK'nin "çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkların toprağa, suya veya havaya verilmesi" hükmünü içeren 182'nci maddesinde düzenlenen "çevrenin taksirle kirletilmesi" suçundan soruşturma açtı.

Jandarma ekipleri, soruşturma çerçevesinde işletmenin bulunduğu bölgede herhangi bir çevre kirliliği olup olmadığı konusunda inceleme yaptı.

Valilik açıklaması

Valilikten yapılan açıklamada ise ilçedeki bir maden işletmesinde 21 Haziran'da gece saatlerinde Yığın Liç Sahası'na siyanür içerikli solüsyon taşıyan boru hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle yaklaşık 20 metreküp solüsyonunun aktığının belirlendiği aktarıldı.

Solüsyonla kontamine (radyoaktif maddelerin bir yere bulaşması) olan alanın hipoklorit kullanılarak nötralize (herhangi bir nesneyi hiçbir taraf tutmamaya itmek) edildiği, kontamine toprağın iş makineleri vasıtasıyla temizlenerek liç sahasına taşındığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, İzleme ve Denetim Daire Başkanı başkanlığında, il müdürlüğümüz teknik personellerince sahada gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılmış, yapılan tespitte bölgedeki mevsimsel akış gösteren hiçbir dereye akış olmadığı, Fırat havzasına gözlemsel olarak ulaşmadığı tespit edilmiştir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yetkilendirilmiş Lisanslı Çevre Laboratuvarı tarafından, müdürlüğümüz teknik personelleri gözetiminde, kirlendiği iddia edilen alanın 27 farklı noktasından numune alınmış olup ilgili laboratuvar tarafından analizleri gerçekleştirilecektir. Gerekli inceleme ve değerlendirme Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sürdürülmektedir."

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Kaynak: AA

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