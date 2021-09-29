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Erzincan'da bir miktar uyuşturucu ve kaçak sigara yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi - Son Dakika

Erzincan'da bir miktar uyuşturucu ve kaçak sigara yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

29.09.2021 14:20
Erzincan'da bir miktar uyuşturucu ve kaçak sigara yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, System.String[]

Erzincan'da jandarma ekiplerince bir ev ve eklentilerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve kaçak sigara yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Erzincan'da jandarma ekiplerince bir ev ve eklentilerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve kaçak sigara yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Konuya ilişkin valilikten yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

" Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık ve uyuşturucu olayları ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde merkez ilçe mülki sınırları içerisinde ikamet eden T.E. isimli şüpheli şahısın ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 3 adet sigara dolum makinesi, 11.660 adet tütün sarılı vaziyette makaron, 14.600 adet boş makaron, 9.735 gram kıyılmış tütün, 2.300 adet boş kilitli paketleme poşeti ele geçirildi.

Uyuşturucu olaylarının önlenmesi kapsamında, merkez ilçe mülki sınırları içerisinde ikamet eden Y.D. isimli şüpheli şahısın işletmesinde yapılan aramada ise; 162 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin, 20 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, olaya ilişkin şüpheliler aynı gün Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak, haklarında yasal işlem başlatıldı." - ERZİNCAN

Erzincan'da bir miktar uyuşturucu ve kaçak sigara yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi
Erzincan'da bir miktar uyuşturucu ve kaçak sigara yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Kaçak Sigara, Uyuşturucu, Jandarma, Erzincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da bir miktar uyuşturucu ve kaçak sigara yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da bir miktar uyuşturucu ve kaçak sigara yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi - Son Dakika
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