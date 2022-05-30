Bir otelin eklentisinin çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bir otelin eklentisinin çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı

30.05.2022 15:12

Erzincan'da bir otelin eklentisinin çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Erzincan'da bir otelin eklentisinin çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Atatürk Mahallesi Nerim Tombul Caddesi'nde yer alan bir otelin arka kısmında bir süre önce inşaat yapılması amacıyla temel çukuru açıldı. Çukurun açılması sonrası otelin bitişiğinde yer alan tek katlı eklentisi, zeminindeki toprağın boşalmasının da etkisiyle çukura çöktü.

Olay sırasında eklentide bulunan Mehmet K. (51) ile Mehmet Ali K. (57) yaralandı.

Yaralılar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı ekipler ile itfaiye görevlilerince buradan çıkartılarak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bir otelin eklentisinin çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Bir otelin eklentisinin çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Bir otelin eklentisinin çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Bir otelin eklentisinin çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Bir otelin eklentisinin çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Bir otelin eklentisinin çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Bir otelin eklentisinin çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Bir otelin eklentisinin çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Bir otelin eklentisinin çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bir otelin eklentisinin çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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