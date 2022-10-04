Erzincan'da bir otobüste 860 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Erzincan'da bir otobüste 860 paket kaçak sigara ele geçirildi

04.10.2022 12:10
Erzincan'da bir otobüste 860 paket kaçak sigara ele geçirildi

Erzincan'da bir otobüste 860 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Erzincan'da bir otobüste 860 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklaya göre, jandarma ekipleri, Erzincan- Erzurum kara yolunun Tercan ilçesi Mercan beldesi mevkiinde, durumundan şüphelendikleri yabancı plakalı bir otobüsü durdurdu.

Ekiplerce otobüsteki bagajda yapılan aramada 860 paket kaçak sigara bulundu.

Sigaralara imha edilmek üzere el koyan jandarma, olaya ilişkin otobüsteki yabancı uyruklu 2 yolcu hakkında yasal işlem başlattı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Erzincan, Tercan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da bir otobüste 860 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Erzincan'da bir otobüste 860 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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