Valilikten yapılan açıklaya göre, jandarma ekipleri, Erzincan- Erzurum kara yolunun Tercan ilçesi Mercan beldesi mevkiinde, durumundan şüphelendikleri yabancı plakalı bir otobüsü durdurdu.

Kaynak: AA

Jandarma, Erzincan, Tercan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzincan'da bir otobüste 860 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

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