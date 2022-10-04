Erzincan'da bir otobüste 860 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklaya göre, jandarma ekipleri, Erzincan- Erzurum kara yolunun Tercan ilçesi Mercan beldesi mevkiinde, durumundan şüphelendikleri yabancı plakalı bir otobüsü durdurdu.
Ekiplerce otobüsteki bagajda yapılan aramada 860 paket kaçak sigara bulundu.
Sigaralara imha edilmek üzere el koyan jandarma, olaya ilişkin otobüsteki yabancı uyruklu 2 yolcu hakkında yasal işlem başlattı.
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