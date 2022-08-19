Erzincan 'da Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile karayolları ekiplerince yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar denetlendi.

Kaynak: İHA

Erzincan, Akyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar denetlendi - Son Dakika

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