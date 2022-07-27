Biri direğe bağlı, diğeri kuyuda mahsur kalan köpekleri itfaiye kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Biri direğe bağlı, diğeri kuyuda mahsur kalan köpekleri itfaiye kurtardı

27.07.2022 11:29
Biri direğe bağlı, diğeri kuyuda mahsur kalan köpekleri itfaiye kurtardı

Erzincan'da, boş bir arazide zincirle direğe bağlı halde ve başka bir mevkide kuyuda mahsur kalan köpekler itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Erzincan'da, boş bir arazide zincirle direğe bağlı halde ve başka bir mevkide kuyuda mahsur kalan köpekler itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Erzincan Merkez Kavakyolu Mahallesi'nde boş bir arazide yavru bir köpeğin zincirle direğe bağlı olarak mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, köpeğin bağlı olduğu zinciri demir makası ile keserek mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Başbağlar Mahallesi'nde ise boş arazide köpek sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru köpeğin atıl durumda duran bir kuyuya düştüğünü tespit etti. Kuyunun üzerini kısa bir çalışma sonucu açtıktan sonra içeri giren itfaiye eri, yavru köpeği mahsur kaldığı kuyudan çıkararak tekrardan doğaya bıraktı.

Kurtarılan köpeklerin herhangi bir yaralarının olmadığı öğrenilirken, çevrede ki vatandaşlar itfaiye ekiplerine duyarlı çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler. - ERZİNCAN

YORUMLAR
500
Erzincan'da mahsur kalan köpekler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı Erzincan'da mahsur kalan köpekler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı DİREĞE BAĞLANAN VE KUYUYA DÜŞEN KÖPEKLERİ İTFAİYE ERLERİ KURTARDI DİREĞE BAĞLANAN VE KUYUYA DÜŞEN KÖPEKLERİ İTFAİYE ERLERİ KURTARDI
Kaynak: İHA

Erzincan Merkez, Kavakyolu, Erzincan, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Biri direğe bağlı, diğeri kuyuda mahsur kalan köpekleri itfaiye kurtardı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:03 Güne yükselişle başlayan gram altın 988 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:50 Fed'in faiz kararları bekleniyor! İşte Dolar/TL kurunda son durum
10:38 Ünlü oyuncu Deniz Baysal, müzisyen eşi Barış Yurtçu ile aşk tazeledi
10:37 Arda Turan'dan önemli açıklamalar! Kariyeri sona mı eriyor?
10:28 Rekabet Kurulu, Sahibinden.com'a soruşturma başlattı
10:22 Rusya azaltacağını açıkladı! Avrupa'da gaz fiyatları rekora koştu
10:22 Sarıyer'de sürücü park halindeki araçlara çarptıktan sonra yardım için gelen araca çarparak durabildi
10:06 Gönül Dağı dizisiyle tanınan Hazal Çağlar'dan mini etekli paylaşım
10:04 Şehitlerimizin intikamı alındı! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
09:59 CHP'li Ekrem İmamoğlu: İnancım gereği Diyanet İşleri başkanını kabul etmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 11:29:49. #1.11#
SON DAKİKA: Biri direğe bağlı, diğeri kuyuda mahsur kalan köpekleri itfaiye kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement