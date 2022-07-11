Vatandaşlar, gösterdikleri çaba ve duyarlılıktan dolayı itfaiye personeline teşekkür etti.

Aç ve bitkin olduğu belirlenen köpek, itfaiye çalışanlarının su ve yiyecek vermesinin ardından bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Boş havuzda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

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