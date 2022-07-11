Son dakika haberleri: Boş havuzda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Boş havuzda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

11.07.2022 13:29

Son dakika haberi... Erzincan'da boş havuza düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Erzincan'da boş havuza düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 3 metrelik boş havuz içerisinde köpeğin mahsur kaldığını gören duyarlı vatandaşlar, kendi çabaları sonuçsuz kalınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, havuzda mahsur kalan köpeği yaklaşık yarım saatlik çalışmayla kurtardı.

Aç ve bitkin olduğu belirlenen köpek, itfaiye çalışanlarının su ve yiyecek vermesinin ardından bölgeden uzaklaştı.

Vatandaşlar, gösterdikleri çaba ve duyarlılıktan dolayı itfaiye personeline teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Boş havuzda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

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