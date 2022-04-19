Erzincan'da bulunan yaralı kaya kartalı tedaviye alındı - Son Dakika
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Erzincan'da bulunan yaralı kaya kartalı tedaviye alındı

19.04.2022 00:31
Erzincan'da bulunan yaralı kaya kartalı tedaviye alındı

Erzincan'da jandarmanın yaralı bulduğu kaya kartalı, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.

Erzincan'da jandarmanın yaralı bulduğu kaya kartalı, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.

Tercan İlçe Jandarma Komutanlığı Yollarüstü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, arazide uçamayan yaralı bir kaya kartalı buldu.

Jandarma ekipleri, muhafaza altına aldıkları yaralı kuşu daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

Yaralı kuşun tedavisinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.

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Jandarma, Erzincan, Hisarcık, Tercan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzincan'da bulunan yaralı kaya kartalı tedaviye alındı - Son Dakika


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