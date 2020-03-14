Erzincan'da büyükbaş hayvan çalan şüpheliler Sivas'ta yakalandı - Son Dakika
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Erzincan'da büyükbaş hayvan çalan şüpheliler Sivas'ta yakalandı

6 saat önce

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptıkları iddia edilen ve Sivas'ta yakalan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Erzincan'da büyükbaş hayvan çalan şüpheliler Sivas'ta yakalandı, System.String[]

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptıkları iddia edilen ve Sivas'ta yakalan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.


Erzincan Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Refahiye'nin Kayı köyünde 18 Ocak'ta meydana gelen büyükbaş hayvan hırsızlığı olayının ardından şüphelilerin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekip tarafından çalışma başlatıldı.


Çalışmada, olayın şüphelileri olduğu öne sürülen S.Y. H.Y. G.D. ve Y.Y, Sivas'ta gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan S.Y. ile H.Y, tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:30 Kaynak: AA
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