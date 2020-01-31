Erzincan'da buzlanan yolda otobüs yan yattı: 46 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da buzlanan yolda otobüs yan yattı: 46 yaralı - Son Dakika

Erzincan'da buzlanan yolda otobüs yan yattı: 46 yaralı

6 saat önce

Kar ve tipinin etkili olduğu Erzincan'da buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü yan yattı.

Erzincan'da buzlanan yolda otobüs yan yattı: 46 yaralı, System.String[]

Kar ve tipinin etkili olduğu Erzincan'da buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü yan yattı. Kazada 46 yolcu, yaralandı.


Kaza, bugün öğle saatlerinde Üzümlü ilçesi Erzincan- Erzurum kara yolunun 20. kilometresindeki Avcılar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bodrum'dan yola çıkan ve Ağrı'nın Patnos ilçesine giden Naim Aşan idaresindeki 34 EZ 6599 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda kontrolden çıkıp yan yattı. Kaza ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kazada yaralanan 46 yolcuyu ambulanslarla kentteki hastanelere götürdü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.


Kaza mahallinde çalışmalar devam ederken güzergahta maddi hasarlı çok sayıda trafik kazası meydana geldi. - ERZİNCAN

Erzincan, Bodrum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:43 Kaynak: İHA
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