Erzincan'da cam şişe yüklü tırda yangın
1 saat önce
Erzincan'da cam şişe yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 07:56 Kaynak: AA
Erzincan'da cam şişe yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Salih Şimşek'in kullandığı 01 CVS 20 plakalı cam şişe yüklü tır, Erzincan- Sivas kara yolu Yeni Otobüs Terminali alt geçidinde lastiklerinden aniden yükselen dumanın ardından alev aldı.
Yangına müdahalede eden sürücü Şimşek, alevlerin büyümesi üzerine polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Araçta hasar oluştu.
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