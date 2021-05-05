Erzincan'da camiler ve otobüs terminali dezenfekte edildi - Son Dakika

Erzincan Belediyesi ekipleri tarafından kentteki tüm camiler ve otobüs terminali yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.

Kovid-19 risk haritasında "çok yüksek riskli" iller kategorisinde bulunan kentte belediye ekipleri temizlik ve dezenfeksiyon çalışmasını aralıksız şekilde sürdürüyor.

Belediyenin Veteriner ve Temizlik İşleri ile itfaiyeye Müdürlüğüne bağlı ekipler, sokak cadde ve otobüs duraklarının yanı sıra kentteki camiler ve otobüs terminalinde dezenfekte çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin virüs tehdidinin ortadan kalkıncaya kadar çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.