Çarpışan iki tırdan birinin kupası koptu, iki sürücü yaralandı - Son Dakika
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Çarpışan iki tırdan birinin kupası koptu, iki sürücü yaralandı

18.07.2022 17:07

Erzincan'da iki tırın çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı.

Erzincan'da iki tırın çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı.

Mehmet Ali Işık idaresindeki 24 EU 289 plakalı tır ile Nedim Kösen'in kullandığı yabancı plakalı tır, Erzincan- Sivas kara yolu Organize Sanayi kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Kösen'in kullandığı tırın kupası koparak yola savruldu, Işık yönetimindeki tır şarampole devrilerek aydınlatma direğine çarptı.

Kazada iki tırın sürücüleri yaralandı.

Ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücülerden Kösen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza yüzünden aksayan ulaşım, araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.

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Tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı Tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı Erzincan'da iki tır çarpıştı: 2 yaralı Erzincan'da iki tır çarpıştı: 2 yaralı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çarpışan iki tırdan birinin kupası koptu, iki sürücü yaralandı - Son Dakika

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