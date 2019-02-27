Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Çekilen O Görüntü Sosyal Medyanın En Çok Paylaşılanlarından Oldu

Erzincan'da Çekilen O Görüntü Sosyal Medyanın En Çok Paylaşılanlarından Oldu

1 saat önce

Doğu Ekspresi'nin Erzincan'ın İliç ilçesinden geçişi sırasında çekilen bir görüntü, sosyal medyanın en çok paylaşılanı oldu.

Erzincan'da Çekilen O Görüntü Sosyal Medyanın En Çok Paylaşılanlarından Oldu, System.String[]
Doğu Ekspresi'nin Erzincan'ın İliç ilçesinden geçişi sırasında çekilen bir görüntü, sosyal medyanın en çok paylaşılanı oldu.

Türkiye'nin gözdesi Doğu Ekspresi, Erzincan'ın İliç ilçesinden muazzam bir manzara içinden geçiyor. Son yıllarda popülaritesi giderek artan ve eşsiz manzaralı bir yolculuk vaad eden Doğu Ekspresi'yle seyahat edenler, Erzincan'ın İliç ilçesinden geçtikleri esnada o muhteşem anları sosyal medya üzerinden paylaşmayı ihmal etmiyorlar.

Eşsiz manzarasıyla dikkat çeken o görüntü ile Erzincan, bu güzelliklerini şimdi tüm dünyayla buluşturmayı hedefliyor. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:27 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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