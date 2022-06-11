Erzincan'da cemevi sosyal tesisinin temeli atıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzincan'da cemevi sosyal tesisinin temeli atıldı

11.06.2022 16:25
Erzincan'da cemevi sosyal tesisinin temeli atıldı

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şubesi Cemevi'ne yapılması planlanan sosyal tesisin temeli atıldı.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şubesi Cemevi'ne yapılması planlanan sosyal tesisin temeli atıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki cemevinin yanına 3 katlı, 1700 metrekare inşaat alanı olan sosyal tesis için temel atma töreni düzenlendi.

Temeli atılan tesis içerisinde 15 adet 67 metrekare kurs odası, 1+1 misafirhaneler, sergi salonları ve dinlenme alanları bulunacak.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, temeli atılan tesis için hayırlı olsun dileğinde bulunarak şunları kaydetti:

"Hazreti Ali'yi sevmek alevilikse biz sonuna kadar aleviyiz. Alevi kardeşlerimiz, tarih boyunca aziz yüce Türk milletinin kurmuş olduğu 16 devlet ve sonrasındaki 17. devlette, kurucu unsuru olarak gördüğümüz, varlığımızı da borçlu olduğumuz her zaman övündüğümüz bir kültür. Osmanlı'nın da dimdik ayakta durmasında, Osmanlı'yı 600 sene adalet ve hoşgörü noktasında tüm dünyaya hükmettiren kültür olarak görüyoruz. Alevi kültürü budur."

Makas, kentteki cemevlerinin bakım ve onarımı için İl Özel İdaresi aracılığıyla bu yıl itibariyle 7 milyon lira harcama yaptıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Bekir Aksun da devlete ait olan tüm imkanların ortak kullanılması gerektiğini hatırlatarak,"Bu ülkenin tapusu olarak gördüğümüz ay yıldızlı bayrağımızın renginde herkesin dedesinin kanı var. Onun için de bu ülkenin her karış toprağı hepimizin tapulu malı." ifadelerini kullandı.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Binali Efe ise vakfın kurulduğu günden bu zamana kadar yaptığı çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şubesi Başkanı Sadık Düzgün de sosyal tesislerin yapımı için destek veren ve bundan sonra vereceklere teşekkür ederek, temeli atılan tesislerde sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılacağını aktardı.

Sosyal tesisin temelinin atılmasının ardından davetlilere aşure dağıtıldı.

YORUMLAR
500
Prof. Dr. Akpınar: 'Tehlike devam ediyor, önlem alınması gerekiyor' Prof. Dr. Akpınar: 'Tehlike devam ediyor, önlem alınması gerekiyor' Prof. Dr. Akpınar: Dere yatakları günümüz koşullarına uygun değil Prof. Dr. Akpınar: Dere yatakları günümüz koşullarına uygun değil
Kaynak: AA

Hacı Bektaş Veli, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da cemevi sosyal tesisinin temeli atıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:46 Lisede Kur'an-ı Kerim'e tekme atılması tepki çekmişti! Okulun müdürü ve yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
15:44 DSİ'ye ait sulama kanalına düşen çocukların cansız bedenine ulaşıldı
15:41 Rıdvan Yılmaz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer oldu! Beşiktaş 6.5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 payla anlaşma sağladı
15:36 Kurt ve horozun mücadelesi çok sayıda izlenme ve yorum aldı
15:27 Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'nın babası yaşamını yitirdi.
15:22 Son seçim anketi yayınlandı! İYİ Parti'nin oy oranındaki yükseliş dikkat çekti
15:15 Denize giren vatandaşları tedirgin eden görüntüler! Vücutlarında siyah lekeler oluştu
14:50 Şenol Güneş, Fransa'da Saint Etienne'nin başına geçmeye hazırlanıyor
14:39 Mükremin Gezgin olayında yeni gelişme! l Sağlık Müdürlüğü hastane için harekete geçti
14:21 TikTok yıldızı Cooper Noriega'nın ölmeden 2 saat önce çektiği video tesadüfün böylesi dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 16:31:11. #1.11#
SON DAKİKA: Erzincan'da cemevi sosyal tesisinin temeli atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement