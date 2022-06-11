Erzincan'da cemevi sosyal tesisinin temeli atıldı

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şubesi Cemevi'ne yapılması planlanan sosyal tesisin temeli atıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki cemevinin yanına 3 katlı, 1700 metrekare inşaat alanı olan sosyal tesis için temel atma töreni düzenlendi.

Temeli atılan tesis içerisinde 15 adet 67 metrekare kurs odası, 1+1 misafirhaneler, sergi salonları ve dinlenme alanları bulunacak.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, temeli atılan tesis için hayırlı olsun dileğinde bulunarak şunları kaydetti:

"Hazreti Ali'yi sevmek alevilikse biz sonuna kadar aleviyiz. Alevi kardeşlerimiz, tarih boyunca aziz yüce Türk milletinin kurmuş olduğu 16 devlet ve sonrasındaki 17. devlette, kurucu unsuru olarak gördüğümüz, varlığımızı da borçlu olduğumuz her zaman övündüğümüz bir kültür. Osmanlı'nın da dimdik ayakta durmasında, Osmanlı'yı 600 sene adalet ve hoşgörü noktasında tüm dünyaya hükmettiren kültür olarak görüyoruz. Alevi kültürü budur."

Makas, kentteki cemevlerinin bakım ve onarımı için İl Özel İdaresi aracılığıyla bu yıl itibariyle 7 milyon lira harcama yaptıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Bekir Aksun da devlete ait olan tüm imkanların ortak kullanılması gerektiğini hatırlatarak,"Bu ülkenin tapusu olarak gördüğümüz ay yıldızlı bayrağımızın renginde herkesin dedesinin kanı var. Onun için de bu ülkenin her karış toprağı hepimizin tapulu malı." ifadelerini kullandı.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Binali Efe ise vakfın kurulduğu günden bu zamana kadar yaptığı çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şubesi Başkanı Sadık Düzgün de sosyal tesislerin yapımı için destek veren ve bundan sonra vereceklere teşekkür ederek, temeli atılan tesislerde sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılacağını aktardı.

Sosyal tesisin temelinin atılmasının ardından davetlilere aşure dağıtıldı.