Erzincan'da cemevleri'nde aşure dağıtıldı - Son Dakika

Erzincan'da Muharrem ayı dolayısıyla cemevleri'nde aşure dağıtıldı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Muharrem ayı dolayısıyla Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şubesi tarafından düzenlenen aşure ikramı programına katıldı.

Erzincan merkez Cumhuriyet Mahallesi Cemevi'nde düzenlenen programa Vali Makas ile birlikte Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş, siyasi parti il başkanları, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şubesi Başkanı Sadık Düzgün, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen programda vatandaşlara yapılan aşure ikramından ve edilen dualardan sonra konuşan Vali Mehmet Makas, Muharrem Ayı dolayısıyla tutulan oruçların yapılan duaların kabul olmasını dileyerek, Erzincan'da örnek bir birlik ve beraberlik içerisinde kardeşçe yaşadığımızı, aşure günlerinin de bu birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daha da pekiştirdiğini söyledi. - ERZİNCAN