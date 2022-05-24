Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 4 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 4 hükümlü yakalandı

24.05.2022 12:04
Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 4 hükümlü yakalandı

Erzincan'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

Erzincan'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "gasp", "hırsızlık", "silahlı tehdit", "yaralama" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından aranan hükümlüleri yakalamak için kent genelinde çalışma başlattı.

Ekipler çalışmalar sonucu haklarında 1 yıl 7 ay ila 19 yıl 5 ay 23 gün arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan Y.K, S.A, E.K. ve İ.G'yi yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 4 hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 4 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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