Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 4 hükümlü yakalandı

Erzincan'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "gasp", "hırsızlık", "silahlı tehdit", "yaralama" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından aranan hükümlüleri yakalamak için kent genelinde çalışma başlattı.
Ekipler çalışmalar sonucu haklarında 1 yıl 7 ay ila 19 yıl 5 ay 23 gün arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan Y.K, S.A, E.K. ve İ.G'yi yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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