Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı - Son Dakika
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Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı

30.04.2022 13:18
Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı

Erzincan'da çeşitli suçlardan aranması bulunan 8 kişi, polis ekipleri tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Erzincan'da çeşitli suçlardan aranması bulunan 8 kişi, polis ekipleri tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik il genelinde son bir hafta içerisinde asayiş ve şok uygulamalar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 16 yıl 3 ay cezası bulunan C.S., "işyeri dokunulmazlığı ihlal" suçundan 14 yıl 12 ay cezası bulunan G.A., "hırsızlık" suçundan hakkında 3 yıl 2 ay cezası bulunan E.Y., "konut dokunulmazlığının ihlali" suçundan 2 yıl 10 ay cezası bulunan M.K., "uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak" suçundan 2 yıl 3 ay cezası bulunan Y.F., "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 ay cezası bulunan B.Y., "silahla tehdit" suçundan 1 yıl 1 ay cezası bulunan U.P., "5607 SKM" suçundan 1 yıl 15 gün cezası bulunan S.Ş., isimli şahıslar yakalanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN

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Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı - Son Dakika
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