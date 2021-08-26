Erzincan'da CHP'den aşure dağıtımı - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan İl Başkanlığı tarafından kentte 600 kişilik aşure dağıtımı yapıldı.

CHP Erzincan İl Başkanlığı tarafından Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. Aşure dağıtımında Muharrem ayının kardeşlik ve barış duygularının pekiştiği bir ay olduğu mesajları verildi.

İl Başkanlığının bulunduğu cadde üzerinde gerçekleşen aşure dağıtımına CHP İl Başkanı Ayhan Doğan, CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Aras, Kadın Kolları Başkanı Seçil Can, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Ulalar Cemevi Dedesi Rıza Aydın'ın yaptığı duanın ardından aşure ikramına partililer ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan, dağıtılan aşurenin tüm İslam alemine birlik ve beraberlik getirmesi temennisinde bulunarak; "Geçen yıl pandemiden dolayı yapamadık. Halkımızla buluşma diyelim. Normalde 10'unda yapılıyordu, biz 12 imamlardan dolayı 12'inden sonra yapıyoruz." dedi. - ERZİNCAN