Erzincan'da çiftçiler tarlalarını domuzlardan korumak için nöbet tutuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Erzincan'da çiftçiler tarlalarını domuzlardan korumak için nöbet tutuyor

02.06.2022 10:42

Erzincan'da pancar üreticileri başta olmak üzere çiftçilikle uğraşan vatandaşlar, tarlalarını domuzların saldırısından korumak için nöbet tutuyor.

Erzincan'da pancar üreticileri başta olmak üzere çiftçilikle uğraşan vatandaşlar, tarlalarını domuzların saldırısından korumak için nöbet tutuyor.

Kentin Hancıçiftliği köyünde tarlalarındaki pancar ve çeşitli ürünlerini yaban domuzlarının yemesi nedeniyle zarara uğrayan çiftçiler, hayvanları tarlalarından uzaklaştırmak için çeşitli yöntemlere baş vuruyor.

Arazilerine domuzların girmesini engellemek için geceden sabaha kadar nöbet tutan çiftçiler, domuzları tarlalarından uzaklaştırmak için gün içinde de köpekleriyle çevrede geziyor.

Özellikle geceleri av tüfeğiyle havaya ateş açıp ses çıkartarak domuzları tarlalardan uzaklaştırmak isteyen çiftçiler, zaman zaman tarlalarını el feneri ile kontrol edip domuzları uzaklaştırmaya çalışıyor.

Köyün muhtarı Resul Çetin, durumu ilgili kurumlara dilekçe yazarak bildirdiğini ancak ovada sürek avı yapılamayacağının kendisine bildirildiğini aktardı.

Tarlalarını domuzlardan korumak için nöbet tuttuklarını anlatan Çetin, "Tarlalarımızda domuzlardan dolayı ciddi zararımız var. Domuzlar tarlaların yanı sıra köye de geldi. Üç aydır evime gitmeyip tarlalarda nöbet tutuyorum. Domuzlar 1 ay önce ekinlere zarar verdi, şimdi ise kök salan pancara zarar vermeye başladı. Çok mağduruz, yetkililerin bizlere yardımcı olmasını bekliyoruz." dedi.

Pancar üreticisi İmam Kızıltuğ da nöbet tutmalarına rağmen domuzların zararının önüne geçemediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Domuzlar ürünlerimize günlük zarar veriyor. Şu anda pancarımız daha küçük, pancar biraz tatlandığı zaman domuzlardan daha da kurtaramayız. Ürünümüzü 11 ayda çıkarıyoruz. Biz 11 aya kadar bu şekilde nöbet tutamayız. Domuzları vuramıyoruz. Devlet bizlere yardımcı olsun. 30 dönüm pancar ektim ve 80 bin lira harcadım."

Çiftçilerden Ayten Keleş de domuzların pancar tarlasına zarar verdiğini belirterek, "Tarlayı bekleyecek kimsem yok. Çiftçilerimiz işleri nedeniyle sürekli tarlalarda nöbet tutamıyor. Tarlalarımız zarar gördü." ifadelerini kullandı.

Erzincan'da çiftçiler tarlalarını domuzlardan korumak için nöbet tutuyor
Erzincan'da çiftçiler tarlalarını domuzlardan korumak için nöbet tutuyor
Erzincan'da çiftçiler tarlalarını domuzlardan korumak için nöbet tutuyor
Erzincan'da çiftçiler tarlalarını domuzlardan korumak için nöbet tutuyor
Erzincan'da çiftçiler tarlalarını domuzlardan korumak için nöbet tutuyor

YORUMLAR
500
Pancar tarlalarına dadanan domuzlar çiftçiyi usandırdı Pancar tarlalarına dadanan domuzlar çiftçiyi usandırdı Kütahya'da Tarlalarını Fazla Suladığı Gerekçesiyle Ceza Kesilen Çiftçiler Tepki Gösterdi Kütahya'da Tarlalarını Fazla Suladığı Gerekçesiyle Ceza Kesilen Çiftçiler Tepki Gösterdi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da çiftçiler tarlalarını domuzlardan korumak için nöbet tutuyor - Son Dakika


Son Dakika
14:38 Vatandaşın "Mansur Yavaş'ı aday yapın" çağrısına Meral Akşener'den yanıt gecikmedi
14:38 Haftalar süren hakaret davasını kazanan Johnny Depp'den ilk açıklama: Jüri hayatımı geri verdi
14:34 Yunan Başbakanı Miçotakis'ten provokatif ziyaret! Erdoğan'ın "Anlaşmayı bozduk" tepkisinden sonra geldi
14:34 Sakarya'da bir anne tartıştığı oğlunu tüfekle vurduktan sonra intihar etti
14:18 Husumetli iki aile arasında çıkan arazi tartışmasında kan döküldü: Mermilerin havada uçuştuğu olayda baba yaralandı, oğlu öldü
14:08 Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi resmen başladı! İşte sözleşme süresi ve maliyeti...
13:56 PKK'ya ağır darbe! Sözde yöneticilerden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi
13:44 Çoban, ses duyup kontrol etti, dev ayıyla göz göze geldi!
13:42 Ümraniye'de görüntülenen cinsel ilişki skandalıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
12:57 Rıza Çalımbay'a sürpriz teklif! Salah'ın hocası olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 14:56:27. #1.13#
SON DAKİKA: Erzincan'da çiftçiler tarlalarını domuzlardan korumak için nöbet tutuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement