Erzincan'da çiftçilere tohum dağıtımı sürüyor - Son Dakika

Erzincan'da, Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince çiftçilere tohum dağıtılması sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs tehlikesine karşı gıda üretim ve tedarik zincirinin güvenli şekilde devam etmesi ve Türkiye'nin gıda ihtiyacının karşılanması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığının tüm tedbirleri almaya devam ettiğini belirtti.

Bu çerçevede vatandaşlara fasulye, buğday ve yonca tohumu dağıttıklarını anlatan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımızca sağlanan kaynaklar ile Erzincan genelinde 20 ton kuru fasulye tohumluğu ile 325 ton buğday tohumluğu toprakla buluştu. Aynı amaçlarla hayvancılık sektörümüzün ihtiyaç duyduğu kaba yem açığının giderilmesi amacıyla 36,5 ton yonca tohumluğunu da Erzincan İl Özel İdaresinden sağlanan kaynakla yüzde 50 hibeli olarak dağıtıyoruz."