Erzincan'da çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı - Son Dakika

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İlçenin Akarsu mevkisinde yer alan ormanlık alanda başlayan orman yangını, bir süre sonra yaklaşık yarım futbol sahası büyüklüğünde alanı kapladı.
Yangın üzerine bölgeye jandarma ve Refahiye itfaiyesi ekiplerinin yanı sıra Erzincan Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile orman muhafaza görevlileri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerce müdahale edilen yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.
Bölgede, ekiplerin yangını tamamen söndürmek için yürüttüğü soğutma çalışmaları devam ediyor.
Jandarma, yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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