Erzincan'da cinayet - Son Dakika

Erzincan'da yalnız yaşayan kişi, evinde 3 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Olay, Erzincan merkez Cumhuriyet Mahallesinde düne gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ercan Alkan'dan bir süredir haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. İhbara konu adrese gelen polis ekipleri içeriden herhangi bir ses gelmemesi üzerine Cumhuriyet Savcısının talimatıyla çilingire kapıyı açtırttılar.

Evin içerisine giren ekipler Alkan'ın cesediyle karşılaştı. Ercan Alkan'ın ilk belirlemelere göre 3 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Cumhuriyet savcısının evde yaptığı inceleme sonrası Alkan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Cinayetle ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN