Son dakika haberi! Erzincan'da cirit sahasında çıkan kavga meydan muharebesini aratmadı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Erzincan'da cirit sahasında çıkan kavga meydan muharebesini aratmadı

27.06.2022 12:43

Son dakika 3. sayfa haberine göre Erzincan'da cirit sahasında çıkan kavga meydan muharebesini aratmadı Erzincan'da ciritçilerle seyirciler arasında çıkan ve cirit sopalarının kullanıldığı kavga meydan muharebesini aratmadı.

Erzincan'da cirit sahasında çıkan kavga meydan muharebesini aratmadı

ERZİNCAN - Erzincan'da ciritçilerle seyirciler arasında çıkan ve cirit sopalarının kullanıldığı kavga meydan muharebesini aratmadı.

Pandemi süreci nedeniyle yaklaşık 3,5 yıl aradan sonra resmi olarak oynanan cirit müsabakaları Erzincan'da hafta sonu başladı. Fatih Mahallesinde bulunan cirit sahasında cumartesi günü oynanan karşılaşmalar dostluk içerisinde geçerken pazar günü Tercan ilçesinden gelen atlı spor kulübü ile karşılaşmayı izleyen Erzincanlı seyirciler arasında karşılaşma oynanırken yapılan itirazlar üzerine başlayan tartışma arbedeye dönüştü.

Cirit atlarını seyircinin üzerine sürerek cirit sopalarıyla vuran sporculara seyircilerden de karşılık gelince cirit sahası adeta meydan muharebesini aratmadı.

Yaşanan kavga çevik kuvvet polislerinin müdahalesiyle sona erdi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Erzincan'da cirit sahasında çıkan kavga meydan muharebesini aratmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Erzincan'da cirit sahasında çıkan kavga meydan muharebesini aratmadı - Son Dakika
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