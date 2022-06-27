Pandemi süreci nedeniyle yaklaşık 3,5 yıl aradan sonra resmi olarak oynanan cirit müsabakaları Erzincan'da hafta sonu başladı. Fatih Mahallesinde bulunan cirit sahasında cumartesi günü oynanan karşılaşmalar dostluk içerisinde geçerken pazar günü Tercan ilçesinden gelen atlı spor kulübü ile karşılaşmayı izleyen Erzincanlı seyirciler arasında karşılaşma oynanırken yapılan itirazlar üzerine başlayan tartışma arbedeye dönüştü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi! Erzincan'da cirit sahasında çıkan kavga meydan muharebesini aratmadı - Son Dakika

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