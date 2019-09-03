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Erzincan'da ÇKS başvuruları başladı

3 saat önce

Erzincan'da çiftçileri destekleme programları kapsamında uygulanan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları başladı.

Erzincan'da ÇKS başvuruları başladı, System.String[]

Erzincan'da çiftçileri destekleme programları kapsamında uygulanan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları başladı.


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal faaliyetlere ilişkin desteklerden yararlanmak isteyen çiftçiler için 2020 üretim yılı çiftçi kayıt sistemi başvuruları 1 Eylül itibarıyla başladı. Üreticilerin mağduriyet yaşamamaları için arazilerinin bulunduğu İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine gerekli başvuru evrakları ile müracaat etmeleri gerekiyor.


Son başvuru 30 Haziran


2020 yılı içerisinde Bakanlık tarafından verilecek olan desteklerden yararlanmak isteyen çiftçiler, 30 Haziran 2020 tarihine kadar gerekli belgeleri temin ederek İl ve İlçe müdürlüklerine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.


Öte yandan ÇKS başvurusu bulunmayan üreticilerin yıl içerisinde mazot, kimyevi gübre, yem bitkileri fark ödemesi tarımsal faaliyetlere ilişkin desteklemelerden yararlanmaları mümkün değildir. - ERZİNCAN

Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:35 Kaynak: İHA
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