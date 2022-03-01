Erzincan'da çok sayıda suç kaydı bulunan hırsız tutuklandı - Son Dakika
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Erzincan'da çok sayıda suç kaydı bulunan hırsız tutuklandı

01.03.2022 23:09
Erzincan'da çok sayıda suç kaydı bulunan hırsız tutuklandı

Erzincan'da motosiklet hırsızlığı yapan şüpheli cezaevine gönderildi.

Erzincan'da motosiklet hırsızlığı yapan şüpheli cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte açıktan motosiklet hırsızlığıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, kentte motosikleti çalan şüphelinin hırsızlık suçundan 30 suç kaydı bulunan U.P olduğunu tespit etti.

Şüphelinin evinde yapılan aramada çalınan motosiklete ait plaka ile sökülmüş bazı parçalarını bulan ekipler şüpheli U.P'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan U.P, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzincan'da çok sayıda suç kaydı bulunan hırsız tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da çok sayıda suç kaydı bulunan hırsız tutuklandı - Son Dakika
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