Erzincan'da dağ keçisi ile kurt sürüsü yan yana görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'da dağ keçisi ile kurt sürüsü yan yana görüntülendi - Son Dakika

Erzincan'da dağ keçisi ile kurt sürüsü yan yana görüntülendi

6 saat önce

ERZİNCAN'ın yüksek kesimlerinde, kurt sürüsünün arasına girerek gezinen dağ keçisi sakin tavırlarıyla dikkat çekerken, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Erzincan'da dağ keçisi ile kurt sürüsü yan yana görüntülendi, System.String[]

ERZİNCAN'ın yüksek kesimlerinde, kurt sürüsünün arasına girerek gezinen dağ keçisi sakin tavırlarıyla dikkat çekerken, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kurt sürüsünün daha sonra dağ geçisine saldırdığını belirten vatandaş, o anları ise kaydedemediğini söyledi.

Erzincan'a 120 kilometre uzaklıktaki İliç ilçesindeki dağlık arazide kurt sürüsü ile dağ keçisi yan yana görüldü. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde, kayaların arasında gezinen kurt sürüsünün arasına aniden bir dağ keçisinin girdiği görülüyor. Sakin tavırlarıyla kurtların arasında gezinen dağ keçisi, daha sonra gözden kayboluyor. Olayı görüntüleyen vatandaş, ilginç buluşmanın sonunda kurt sürüsünün dağ keçisine saldırarak yediğini ancak o anları görüntüleyemediğini anlattı.


Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:16 Kaynak: DHA
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