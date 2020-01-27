Erzincan'da dağ keçisi ile kurt sürüsü yanyana görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'da dağ keçisi ile kurt sürüsü yanyana görüntülendi - Son Dakika

Erzincan'da dağ keçisi ile kurt sürüsü yanyana görüntülendi

6 saat önce

ERZİNCAN'ın İliç ilçesinin yüksek kesimlerinde kurt sürüsü ile dağ keçisinin yanyana gezdiği görüntüler bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Erzincan'da dağ keçisi ile kurt sürüsü yanyana görüntülendi, System.String[]

ERZİNCAN'ın İliç ilçesinin yüksek kesimlerinde kurt sürüsü ile dağ keçisinin yanyana gezdiği görüntüler bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Erzincan'a 120 kilometre uzaklıktaki İliç ilçesindeki dağlık arazide kurt sürüsü ile dağ keçisi yanyana gezinirken görüldü. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile tesadüfen çekilen görüntülerde, kayaların arasında gezinen kurt sürüsünün arasına aniden bir dağ keçisi giriyor. Sakin tavırlarıyla kurtların arasında gezinen dağ keçisi daha sonra gözden kayboluyor. Olayı görüntüleyen vatandaş, ilginç buluşmanın sonunda kurt sürüsünün dağ keçisine saldırdığını ve yediklerini, ancak kaydedemediğini de ifade etti.


Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Taksiciler, turizm şirketi aracının önünü kesip evrak kontrolü yaptı
Enkaz altındaki çifti kurtaran Suriyeli Mahmud ve ailesine vatandaşlık verilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti birlik olduğunda neleri başarabileceğini bir kez daha göstermiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlık müjdesini vermişti! Suriyeli Mahmud duygularını anlattı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 00:13:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan'da dağ keçisi ile kurt sürüsü yanyana görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]