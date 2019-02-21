Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Dart Grup Müsabakaları Başladı

Erzincan'da Dart Grup Müsabakaları Başladı

1 saat önce

Okul Sporları Yıldızlar Dart Grup Müsabakaları Erzincan'da başladıErzincan Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakaların bugünkü bölümüne, 25 ildeki 47 okul takımdan oluşan 188 sporcu katıldı.

Erzincan'da Dart Grup Müsabakaları Başladı, System.String[]
Okul Sporları Yıldızlar Dart Grup Müsabakaları Erzincan'da başladı

Erzincan Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakaların bugünkü bölümüne, 25 ildeki 47 okul takımdan oluşan 188 sporcu katıldı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu İl Temsilcisi Mehmet Köksal, müsabakaların 4 gün süreceğini ifade ederek, 21-22 şubat tarihlerinde Yıldızlar kategorisinde kız-erkek guruplarının, 23-24 şubat tarihlerinde ise gençlerde kız-erkek gruplarının mücadele edeceğini söyledi.

Köksal, oldukça çekişmeli geçen müsabakalarda dereceye girenlerin Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanacağını aktardı.

Vatandaşların da izlediği müsabakalara, öğrencilerini yalnız bırakmamak için Bingöl'den gelen beden eğitimi öğretmeni Rukiye Varol'un beraberinde getirdiği 5 aylık çocuğu Ali İmran Varol da katılımcılardan ilgi gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:49 Kaynak: AA

Erzincan Merkez, Erzincan, Spor
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