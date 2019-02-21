Erzincan'da Dart Grup Müsabakaları Başladı

Okul Sporları Yıldızlar Dart Grup Müsabakaları Erzincan'da başladıErzincan Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakaların bugünkü bölümüne, 25 ildeki 47 okul takımdan oluşan 188 sporcu katıldı.

Okul Sporları Yıldızlar Dart Grup Müsabakaları Erzincan'da başladı



Erzincan Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakaların bugünkü bölümüne, 25 ildeki 47 okul takımdan oluşan 188 sporcu katıldı.



Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu İl Temsilcisi Mehmet Köksal, müsabakaların 4 gün süreceğini ifade ederek, 21-22 şubat tarihlerinde Yıldızlar kategorisinde kız-erkek guruplarının, 23-24 şubat tarihlerinde ise gençlerde kız-erkek gruplarının mücadele edeceğini söyledi.



Köksal, oldukça çekişmeli geçen müsabakalarda dereceye girenlerin Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanacağını aktardı.



Vatandaşların da izlediği müsabakalara, öğrencilerini yalnız bırakmamak için Bingöl'den gelen beden eğitimi öğretmeni Rukiye Varol'un beraberinde getirdiği 5 aylık çocuğu Ali İmran Varol da katılımcılardan ilgi gördü.

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