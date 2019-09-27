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Erzincan'da DEAŞ operasyonu

24 dakika önce

Erzincan'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Erzincan'da DEAŞ operasyonu, System.String[]

Erzincan'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik kent merkezindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.


Operasyonda terör örgütüyle irtibatlı ve iltisaklı oldukları iddia edilen H.A. (25) ve M.A.A. (22) gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A. ve M.A.A. savcılık sorgusu sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:44 Kaynak: AA
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