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Erzincan'da DEMARD'tan Mehmetçiğe destek

1 saat önce

Erzincan'da DEMARD'tan Mehmetçiğe destekERZİNCAN - Erzincan'da Demiryolları Makinistler Derneği (DEMARD), Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e Türk bayrakları ile destek verdi.

Erzincan'da DEMARD'tan Mehmetçiğe destek

ERZİNCAN - Erzincan'da Demiryolları Makinistler Derneği (DEMARD), Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e Türk bayrakları ile destek verdi.

Erzincan Tren Gar'ında bir araya gelen demiryolu çalışanları ve Erzincan Mesleki ve Tanıtım Lisesi Raylı Sistemler Teknolojisi öğrencileri Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e manevi destek vermek amacıyla Türk bayraklarını dalgalandırarak tekbir eşliğinde "Kahrolsun PKK" sloganı attılar. DEMARD Erzincan Temsilcisi yaptığı açıklamada, amaçlarının Barış Pınarı Harekatına destek olduğunu ifade etti.

Yapılan açıklamanın ardından Kuran-ı Kerim okunarak Mehmetçiğe zafer duası yapıldı.

Erzincan'da DEMARD'tan Mehmetçiğe destek

Barış Pınarı Harekatı, Erzincan, TSK, Genel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:03 Kaynak: İHA
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