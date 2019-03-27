Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Demir Yüklü Tırda Yangın

Erzincan'da Demir Yüklü Tırda Yangın

22 dakika önce

Erzincan'da demir yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Erzincan'da demir yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fetullah Kaya'nın (50) kullandığı 31 YS 704 plakalı demir yüklü tır, Erzincan- Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi'ndeki rampadan indikten sonra sürücüsü aracını park etmek istediği sırada lastiğinin aniden patlaması sonucu alev aldı.

Durumu fark eden ve yangına müdahalede bulunan sürücü Kaya, alevlerin büyümesi üzerine polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araçta hasar meydana geldi.

Kaya, ekiplerin yangına zamanında müdahale ettiğini belirterek, "Aracın lastikleri patlayarak alev aldı. Müdahale etmek istedim ancak alevler büyüdü. Bunun üzerine itfaiye ekiplerine haber verdim." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:32 Kaynak: AA

İtfaiye, Erzincan, Güncel
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