Erzincan'da demiryolu rayı çaldıkları öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzincan'da demiryolu rayı çaldıkları öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı

13.04.2022 22:49
Erzincan'da demiryolu rayı çaldıkları öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı

Erzincan'da Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait 157 metre ray çaldıkları iddia edilen 5 zanlı tutuklandı.

Erzincan'da Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait 157 metre ray çaldıkları iddia edilen 5 zanlı tutuklandı.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Söğütözü köyü bölgesinde TCDD'ye ait 157 metre rayın demiryolu hattı üzerinden çalındığı ihbarı üzerine Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışma sonrası olayın şüphelisi olduğu belirlenen H.A, Ö.D, B.D, M.K. ve G.B. isimli kişileri gözaltına aldı.

Söz konusu kişilerin evlerinde yapılan aramada bir oksijen tüpü ele geçirildi.

Cumhuriyet savcılığına çıkartılan 5 zanlı, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Rayları satın aldığı iddia edilen K.C. hakkında ise adli işlem başlatıldığı bildirildi.

YORUMLAR
500
Demet Özdemir'den Flaş Düğün İtirafı! Demet Özdemir'den Flaş Düğün İtirafı! Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürü Hasan Dayıkaraca göreve başladı Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürü Hasan Dayıkaraca göreve başladı

Türkiye Cumhuriyeti, Devlet Demiryolları, Söğütözü, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzincan'da demiryolu rayı çaldıkları öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
22:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçik'e sürpriz yaptı! Askerler şaşkınlığa uğramış
22:27 Film sahnelerini aratmayan kuyumcudaki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı!
22:23 48 yaşındaki adam, ablasına kötü davrandığı gerekçesiyle eniştesini öldürdü!
22:20 Rusya-Ukrayna savaşı için BM Genel Sekreteri Guterres: Ukrayna'da ateşkes şu an mümkün görünmüyor
22:01 "9 aydır elaman bulamıyoruz" diyen esnaf tartışma konusu oldu!
21:46 New York'taki metroya saldıran şahıs yakalandı!
21:25 Aleyna Tilki'den sınırları zorlayan klip tanıtımı geldi!
21:20 Uyuşturucu satıcısı, Yansı Dilan Özçolpan'ın evine giderken yakalandı! Adını O Ses Türkiye ile duyurmuştu
21:02 Turgut Özal'ın oğlu TEK Parti lideri Ahmet Özal: Cumhurbaşkanı adayı olursa Mansur Yavaş'ı destekleriz
20:19 Gültekin Uysal: Kast ettiğim kişiler, 6'lı masa etrafındaki liderler değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 22:55:36. #1.11#
SON DAKİKA: Erzincan'da demiryolu rayı çaldıkları öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement