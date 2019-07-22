Son Dakika Haberleri: Erzincan'da depo yangını
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Erzincan'da depo yangını

1 saat önce

Erzincan'da bir firmaya ait hurda malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangında, depo kullanılamaz hale geldi.

Erzincan'da bir firmaya ait hurda malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangında, depo kullanılamaz hale geldi.
İzzetpaşa Mahallesi eski çevre yolunda bulunan bir firmaya ait hurda depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Depo kapısının kilidini kırarak içeri giren ekipler, yangını iş yerine sıçramadan söndürmeye çalıştı.
Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında, depoda maddi hasar oluştu.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Erzincan'da depo yangını
Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:46 Kaynak: AA
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