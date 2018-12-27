Erzincan'da Deprem

Erzincan'ın İliç ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Erzincan'ın İliç ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından edinilen bilgiye göre, saat 17.36'da Erzincan'ın İliç ilçesinde yerin 10 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.



(İHA)

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Son Dakika! Erzincan'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

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