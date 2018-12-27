Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Deprem

Erzincan'da Deprem

18 dakika önce

Erzincan'ın İliç ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Erzincan'ın İliç ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından edinilen bilgiye göre, saat 17.36'da Erzincan'ın İliç ilçesinde yerin 10 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:01 Kaynak: İHA

İliç, Erzincan, Güncel
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