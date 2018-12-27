Erzincan'da Deprem
18 dakika önce
Erzincan'ın İliç ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından edinilen bilgiye göre, saat 17.36'da Erzincan'ın İliç ilçesinde yerin 10 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:01 Kaynak: İHA
Son Dakika! Erzincan'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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