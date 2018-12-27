Erzincan'da Deprem Tatbikatı

Erzincan
'da, 79 yıl önce meydana gelen ve 33 bin kişinin yaşamını yitirdiği depremin yıl dönümü dolayısıyla 20 kurum ve 300 kişilik ekibin katılımıyla tatbikat düzenlendi.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD
) koordinesinde farklı senaryolarla düzenlenen tatbikatta, bölgede meydana gelen depremin ardından ekiplerin sevk edilmesi ve yaralıların enkaz altından çıkarılması sahnelendi.
Arama kurtarma köpeğinin de kullanıldığı tatbikatta, depremde yaralılara müdahale edilmesi, hastanelere sevk edilmesi, trafik kazası ile yangın konusunda yapılmasına ilişkin konular ele alındı.
Tatbikatı izleyen Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Anadolu tarihinin en büyük depremlerinden olan 1939 Erzincan Depremi'nin üzerinden 79 yıl geçtiğini ifade etti.
Depremden sonra şehir merkezinin 8 kilometre kuzeye doğru taşındığını anlatan Arslantaş, şunları belirtti:
"Deprem sonrası dikey yapılaşmayı kesinlikle reddettik. İmara sadık kalan belediye başkanlarımızı tebrik ediyor ve onları minnetle yad ediyorum. Erzincan 1940 yılına kadar insanoğlunun şehircilik manasında elde ettiği bütün birikimlerin uygulanabildiği saha oldu. Erzincan kareli defter gibidir, bütün sokak ve caddeler birbirini dik keser, çıkmaz sokaklar, yılan eğrisi gibi çizen sokaklar göremezsiniz. Erzincan Türkiye
'nin en düzenli şehridir. Erzincan Türkiye'de depreme en hazırlıklı ildir, yaşadığımız acılar, bize bu kabiliyetleri kazandırdı."
Erzincan Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Kadir Çelik
de 1939 depreminin 79. yıl dönümünde farkındalık oluşturmak amacıyla 20 kurum ve 300 kişilik ekiple tatbikatı gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Tatbikatın önemine işaret eden Çelik, "Arkadaşlarımız bu tatbikatta gerçek bir deprem afetinde yaşanabilecek tüm olayları burada senaryo halinde icra ettiler. Burada depremde arama, kurtarma, dinleme, köpekli aramanın yanı sıra trafik kazası ve yangına müdahale tatbikatları gerçekleştirildi." dedi.