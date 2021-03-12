Erzincan'da depreminde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu - Son Dakika

Erzincan'da depreminde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

12.03.2021 19:50
Erzincan'da depreminde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu, System.String[]

Erzincan'da 1992 yılında meydana gelen depremde hayatını kaybedenler ve İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla Milli şairi Mehmet Akif Ersoy için mevlit okutuldu.

Erzincan'da 1992 yılında meydana gelen depremde hayatını kaybedenler ve İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla Milli şairi Mehmet Akif Ersoy için mevlit okutuldu.

Erzincan Belediyesi tarafından Terzibaba Camisinde organize edilen mevlit programında, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

"Allah bir daha o acı günleri yaşatmasın"

Mevlitte hayatını kaybedenler için dua eden ve 1992 Erzincan depreminde yakınlarını kaybeden bazı vatandaşlar, "1992'de yaşanan deprem tüm Erzincan halkını derinden etkiledi. O anları unutmak kolay olmadı. Depremin ardından zor günler geçirdik ancak bu zorlukları devletin yardımları ile geride bıraktık. 1992 tarihi gerçekten acı bir yıldı bizler için. Allah devletimizden razı olsun, bütün imkanları ile yanımızda oldu. Allah bir daha o acı günleri yaşatmasın inşallah. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Mevlit programına, Vali Mehmet Makas, Milletvekili Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, siyasi parti il başkanları ve vatandaşlar katıldı. - ERZİNCAN

Erzincan'da depreminde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu
Erzincan'da depreminde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Erzincan, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzincan'da depreminde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu - Son Dakika


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