Erzincan'da derbi coşkusu - Son Dakika
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Erzincan'da derbi coşkusu

6 saat önce

Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanan derbi maç sonrası sarı-lacivertli taraftarlar galibiyeti coşkuyla kutladı.

Erzincan'da derbi coşkusu, System.String[]

Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanan derbi maç sonrası sarı-lacivertli taraftarlar galibiyeti coşkuyla kutladı.


Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe 2019 yılının son derbisinde Beşiktaş'ı 3-1 yendi. Derbi sonrası Erzincan'da sokağa dökülen Fenerbahçeli taraftarlar ellerinde atkı ve formalarla Ordu Caddesinden Dörtyol kavşağına kadar yürüdü. Burada toplanan sarı-lacivertli taraftarlar maç sonucunu coşkuyla kutladı. Takımlarına şarkılar söyleyerek destekte bulunan taraftarlar uzun süre tezahürat atarak eğlendiler. Ellerinde atkı ve formaları alarak meşale yakan Fenerbahçe taraftarları daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı. - ERZİNCAN

Fenerbahçe, Beşiktaş, Erzincan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:49 Kaynak: İHA
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