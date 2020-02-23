Erzincan'da derbi maçın ardından gerilim - Son Dakika
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Erzincan'da derbi maçın ardından gerilim

7 saat önce

Süper Lig'in 23. haftasındaki dev derbide Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından Erzincan'da sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara dökülerek, galibiyeti coşkuyla kutladı.

Erzincan'da derbi maçın ardından gerilim, System.String[]

Süper Lig'in 23. haftasındaki dev derbide Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından Erzincan'da sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara dökülerek, galibiyeti coşkuyla kutladı. Zaman zaman iki taraftar gurubu arasında gergin anlar yaşanırken, çıkan olaylara polis ekipleri müdahale etti.


Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmasının ardından dörtyol mevkiinde toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, Kadıköy'de 20 yıl sonra gelen Fenerbahçe galibiyetini kutladı. Tezahüratlarla Dörtyoldan Ordu Caddesine kadar yürüyen taraftarlar büyük coşku yaşadı. Araç sürücüleri de klakson sesiyle coşkuya ortak oldu.


Kutlamalar sırasında zaman zaman çakışan iki takım taraftarları arasında kavga yaşandı. Yaşanan gerilime çevik kuvvet polisleri zamanında müdahalede bulunarak olayların büyümesinin önüne geçti. - ERZİNCAN

Galatasaray, Fenerbahçe, Erzincan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:25 Kaynak: İHA
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