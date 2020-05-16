Erzincan'da derede bulunan erkek cesedinin kimliği tespit edildi - Son Dakika

Erzincan'da derede bulunan erkek cesedinin 4 aydır kayıp olan epilepsi hastası Halil Ergülo'ya ait olduğu belirlendi.



Erzincan- Kemah kara yolu yakınındaki Vasgirt Deresi'nde 30 Nisan'da bir çobanın ihbarıyla bulunan erkek cesediyle ilgili inceleme tamamlandı.

Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesindeki ön otopsi sonrası Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesedin, 4 aydır kayıp olan 61 yaşındaki epilepsi hastası Halil Ergülo'ya ait olduğu belirlendi.

Tespitin ardından ailesine teslim edilen Ergülo'nun cenazesi kent merkezine bağlı Keklikkayası köyünde toprağa verildi.