Erzincan'da dereye düşen köpeği belediye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Erzincan'da dereye düşen köpeği belediye ekipleri kurtardı

11.05.2022 20:37
Erzincan'da dereye düşen köpeği belediye ekipleri kurtardı

ERZİNCAN'da dereye düşen ve balçığa saplanarak yaralanan sokak köpeği belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ERZİNCAN'da dereye düşen ve balçığa saplanarak yaralanan sokak köpeği belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Köpek götürüldüğü barınakta tedavi altına alındı.

Kavakyolu Mahallesinden geçen Vasgirt  Deresi etrafında oluşturulan rekreasyon alanında ailesi ile yürüyüş yapan Salih Sevimli, derenin içerisinde bir köpeğin olduğunu fark etti. Sevimli, düştüğü derede çamur ve balçığa saplanan köpeği kendi imkanları ile kurtarmak istedi. Ancak köpeğin arka sol ayağının kırık olduğunu ve daha çok zarar verebileceğini düşünen Sevimli, belediyeden yardım istedi. Bölgeye gelen Ezincan Belediyesi Hayvan Barınağı'nda görevli ekipler köpeği bulunduğu yerden çıkardı. Ekipler, sokak köpeğini tedavisi için barınağa götürdü.

 


Erzincan'da dereye düşen köpeği belediye ekipleri kurtardı
Erzincan'da dereye düşen köpeği belediye ekipleri kurtardı
Erzincan'da dereye düşen köpeği belediye ekipleri kurtardı
Erzincan'da dereye düşen köpeği belediye ekipleri kurtardı
YORUMLAR
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8 metre derinlikteki su kuyusuna düşen köpekler kurtarıldı 8 metre derinlikteki su kuyusuna düşen köpekler kurtarıldı Kafası bidona sıkışan köpek günler sonra fark edilerek kurtarıldı Kafası bidona sıkışan köpek günler sonra fark edilerek kurtarıldı

Kavakyolu, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Erzincan'da dereye düşen köpeği belediye ekipleri kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da dereye düşen köpeği belediye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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