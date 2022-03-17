Devrilen hafif ticari araçtaki 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Devrilen hafif ticari araçtaki 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı

17.03.2022 12:44

Erzincan'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu, cenazeden dönen 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Erzincan'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu, cenazeden dönen 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Ali Haydar Alparslan'ın (42) kullandığı 34 VT 7695 plakalı hafif ticari araç, Erzincan- Erzurum kara yolu Demirpınar köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki istinat duvarına çarparak devrildi.

Kazada sürücünün yanı sıra aynı aileden oldukları belirlenen Gülizar (43), Halit (47), Muhammet Emin (7), Amine Erva (5), Sevda (30), Ayşe Meva Alparslan (2) ile Saniye Çakmak (49) yaralandı.

Ambulanslar ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan bu kişilerden Halit Alparslan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazanın, ailenin Ağrı'da bir yakınlarının cenazesine katıldıktan sonra İstanbul'a dönüş yolunda gerçekleştiği öğrenildi.

Devrilen hafif ticari araçtaki 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı
Devrilen hafif ticari araçtaki 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı
Devrilen hafif ticari araçtaki 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı
Devrilen hafif ticari araçtaki 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı
Devrilen hafif ticari araçtaki 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı
Devrilen hafif ticari araçtaki 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı
Devrilen hafif ticari araçtaki 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı
Devrilen hafif ticari araçtaki 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı

YORUMLAR
500
Hafif ticari aracın çarptığı motokurye yaralandı Hafif ticari aracın çarptığı motokurye yaralandı İzmir'de hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı İzmir'de hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Devrilen hafif ticari araçtaki 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
13:11 İBB uyardı! Yarın kar kalınlığı 15 santimetreyi bulacak
12:51 Sürekli boşanma haberleri çıkıyor ama Gülşen ve Ozan Çolakoğlu sarmaş dolaş!
12:49 Siyasete dönme sinyalleri verince gözler özel hayatına çevrildi: Tansu Çiller ve gelini mahkemelik!
12:29 Polislerin şark görev sürelerinde değişiklik yapıldı! İşte il il yeni hizmet süresi
12:21 Bakan Nebati, yatırımcılara seslendi ama sözleri tepki topladı: Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun
12:19 Ugandalı kadın zorla fuhuş yaptırılmak üzere bindirildiği takside son anda kurtarıldı
12:17 Hadise'den alyanslı ilk poz
12:01 Doğumuna günler kalmıştı! Babasının ölümüyle yıkılan Seray Sever'den yürek burkan sözler: İlk defa dede olacaktı
11:55 Savaştan kaçan Ruslar, Antalya'dan konut satın alıyor: 30 daire birden alan var
11:30 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un nikah tarihi ve yeri belli oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 13:24:39. #1.11#
SON DAKİKA: Devrilen hafif ticari araçtaki 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement