Erzincan'da devrilen otomobilde sıkışan çift yaralandı - Son Dakika

Erzincan'da devrilen bir otomobilde sıkışan çift, hastaneye kaldırıldı.
E.D'nin kullandığı 24 AAU 812 plakalı otomobil, Erzincan- Sivas kara yolu Sakaltutan Geçiti Bulgurçayır mevkiinde devrilerek ters döndü.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar otomobilin içinde sıkışan sürücü E.D. ile eşi S.D'yi çıkarmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden kurtarılan çift ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Çiftin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kaynak: AA
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