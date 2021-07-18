Erzincan'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralılar ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Çiğdem (41), Zekeriya (19), Zehra (13) ve Yakup Kaya (10) yaralandı.

Bayram tatili için İstanbul 'dan Kars 'a giden Kazım Kaya 'nın (47) kullandığı 16 AFZ 726 plakalı otomobil, Refahiye-Erzincan kara yolu Teknecik köyü mevkisinde devrildi.

Erzincan 'da otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

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