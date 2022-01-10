Erzincan'da devrilen saman yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Erzincan'da devrilen saman yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.
İsmet Akalın'ın (47) kullandığı 63 EM 621 plakalı saman yüklü kamyon, kent merkezine bağlı Ergan köyünde buzlanmanın olduğu yolda yan yattı.
Sürücünün araçta sıkıştığını görenler, durumu jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bildirdi.
Ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla kamyondan çıkartılan sürücü, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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