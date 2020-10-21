Erzincan'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Son Dakika

Burada tedavi altına alınan Doğan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Doğan, 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Refahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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