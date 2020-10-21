Erzincan'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Son Dakika

Erzincan Refahiye ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Saim Doğan (68) yönetimindeki plakası belirlenemeyen traktör, Aydoğan köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Doğan, 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Refahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan Doğan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Kaynak: AA
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