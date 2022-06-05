Erzincan'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Son Dakika
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Erzincan'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

05.06.2022 17:48
Erzincan'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Erzincan Refahiye ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Erzincan Refahiye ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

İlçede Naci Ş'nin (80) kullandığı 24 FA 452 plakalı traktör, Doğan Koç Caddesi'nde seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü Naci Ş'nin kurtarılması için çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istedi.

Olay yerine gelen polis ve Refahiye Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri traktörün altında kalan sürücüyü kısa sürede çıkardı.

Ancak bölgede hazır bekleyen sağlık ekipleri Naci Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Naci Ş'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Refahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Erzincan'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Erzincan'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

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Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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