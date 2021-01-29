Erzincan'da devrilen yolcu otobüsünde 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Erzincan'da devrilen yolcu otobüsünde 2 kişi yaralandı

29.01.2021 08:27
Erzincan'da devrilen yolcu otobüsünde 2 kişi yaralandı, System.String[]

Erzincan'da kar yağışı ve tipinin etkisi ile devrilen yolcu otobüsünde 2 kişi yaralandı.

Erzincan'da kar yağışı ve tipinin etkisi ile devrilen yolcu otobüsünde 2 kişi yaralandı.

Cihan A'nın kullandığı 34 BBE 666 plakalı Çanakkale'den Van'a gitmekte olan yolcu otobüsü, Erzincan- Sivas kara yolu Kızıldağ mevki Karayollları bakım evi önünde kar yağışı ve tipinin etkisi ile devrildi.

Kazada 38 yolcusu bulunan otobüste iki kişi, hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çanakkale, Erzincan, Sivas, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzincan'da devrilen yolcu otobüsünde 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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