Erzincan'da doğurganlık hızı 1,64 oldu - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu Erzurum Bölge Müdürlüğü doğurganlık hızı verilerini açıkladı. 2019 yılı istatistiklerine göre Erzincan'da doğurganlık hızı 1,64 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı, geçen yıl 1 milyon 183 bin 652 oldu. Buna göre, 2019'da canlı doğan bebek sayısı 1 milyon 183 bin 652 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kızlardan oluştu. TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü'nün paylaştığı istatiksel tabloda ise 2019 yılında Erzincan'da doğurganlık hızı 1,65 olarak açıklandı.



Toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2019 yılında 1,88 çocuk olarak gerçekleşti. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2019 yılında 1,88 oldu. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösterdi.



Doğum yapan annelerin ortalama yaşı 28,9 oldu



Doğumlarını 2001 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 26,7 iken 2019 yılında 28,9 oldu. İlk doğumunu 2019 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 26,4 oldu. Doğumların 2019 yılında yüzde 3,1'i çoğul doğum olarak gerçekleşirken, bu doğumların yüzde 96,4'ü ikiz, yüzde 3,4'ü üçüz ve yüzde 0,2'si dördüz ve daha fazla bebek olarak gerçekleşti. Doğum sırasına göre doğumlar incelendiğinde ise 2019 yılında doğumların yüzde 36,2'sinin ilk, yüzde 32'sinin ikinci, yüzde 18,2'sinin üçüncü, yüzde 12,6'sının ise dördüncü ve üzeri doğum olarak gerçekleştiği görüldü. - ERZİNCAN